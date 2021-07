Acteur Hero Muller, stem van Koekiemonster, op 83-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse acteur Hero Muller is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bevestigd aan de Groningse omroep RTV Noord. Muller speelde in verschillende films en televisieproducties, maar leende ook zijn stem aan het Koekiemonster van “Sesamstraat” en de Sprookjesboom van de Efteling.

Muller studeerde aan het conservatorium in Den Haag. Hij begon zijn acteercarrière met de musical “My fair lady” in 1961. In de loop van de jaren zestig legde hij zich toe op hoorspelen, vooral voor de voormalige Nederlandse openbare omroep AVRO.

Vervolgens maakte hij zijn televisiedebuut in de serie “Floris” van Paul Verhoeven. Die laatste regisseerde Muller ook in films als “Keetje Tippel”, “Soldaat van Oranje” en “De vierde man”.

Naast films, speelde Muller ook in Nederlandse films televisieproducties, zoals “Het zonnetje in huis”, “Onderweg naar morgen”, “Zoop” en “Het huis Anubis”. Daarnaast leende hij zijn stem aan onder meer Koekiemonster in Sesamstraat en de Sprookjesboom van de Efteling

Hij bleef tot op hoge leeftijd acteren. De afgelopen jaren was hij nog te zien in “Flikken Maastricht” en “Dokter Deen”. Ook zijn zoon, Peter Paul Muller, acteert.