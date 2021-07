Volledig gevaccineerd en toch 12 personen overleden: hoop ongunstige factoren oorzaak van overlijdens in rusthuis Nijvel

In mei stierven in een woonzorgcentra in Nijvel twaalf bewoners aan Covid-19. Allemaal waren ze gevaccineerd. Er werd een onderzoek op poten gezet en de resultaten zijn nu bekend.

Volledig gevaccineerd en toch twaalf doden. Dat riep vragen op in woonzorgcentrum Nos Tayons in Nijvel. 59 van de 119 bewoners raakten besmet. Nochtans was meer dan 95 procent van de bewoners volledig gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Bij het personeel lag de vaccinatiegraad iets lager, daar was 75 procent gevaccineerd.

Er werd daarom een wetenschappelijke commissie samengesteld die moest achterhalen waar het misliep. En wat blijkt: er is niet één oorzaak, maar wel een hoop ongunstige factoren.

Als eerste is er de locatie. Het gaat om een woonzorgcentrum. Een typische plek waar het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. Eenmaal binnen is het moeilijk buiten te krijgen. Ook het feit dat het om de bèta- en deltavariant ging, maakte het er niet gemakkelijker op. Daarnaast zitten we natuurlijk ook met rusthuisbewoners. Het ging om twaalf kwetsbare mensen met comorbiditeiten. Viroloog Emmanuel André legt aan RTBF uit dat het vaccin niet voor 100 procent effectief is. “Als we bij de algemene bevolking 95 procent bereiken, is dat in een woonzorgcentrum, waar veel kwetsbare mensen leven, nog minder het geval.”

LEES OOK. Hoe goed ben je als volledig gevaccineerde beschermd tegen de deltavariant?

Ook was het woonzorgcentrum tijdens vorige golven gespaard gebleven. Daardoor werden de maatregelen na vaccinatie niet zo nauw genomen.

En dan was er ook nog de luchtkwaliteit. Er werden metingen uitgevoerd in de gemeenschappelijke ruimtes na het overlijden en het virus werd er nog steeds vastgesteld. Daarom werden er maatregelen genomen voor de overige bewoners.

Cluster

Nu is de rust opnieuw teruggekeerd in het woonzorgcentrum, maar het was voor velen toch schrikken. Heel wat verpleegkundigen die niet gevaccineerd waren, lieten zich toch vaccineren.

“Het is niet de eerste cluster en het zal ook niet de laatste zijn. Nu we het risico kennen, moeten we deze instellingen helpen dit risico te voorkomen”, zegt André.