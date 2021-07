15-jarige jongen overleden na steekpartij in Rotterdam

Een 15-jarige jongen is na een steekpartij in de Rotterdam overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie. Naar de verdachte(n) zou nog gezocht worden. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek op plaats delict. “De toedracht is nog onbekend, alle scenario’s staan open”, aldus de politie.

De steekpartij vond plaats in een park. Er zijn veel agenten en medici ter plaatse.

Een politiehelikopter hangt boven het gebied, vermoedelijk om mee te helpen met de zoektocht naar de verdachte(n). Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het zou om een jong slachtoffer gaan. Het incident speelde zich vanmiddag tegen 17.00 uur af. De politie vraagt mensen die relevante beelden of informatie hebben, zich te melden.