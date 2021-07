Meer kleurt prachtig roze … maar waarheid is veel vuiler

Met een knalroze kleur ziet de Corfo-lagune in Argentinië er prachtig uit. Maar de spectaculaire beelden vertellen maar het halve verhaal. De prachtige roze kleur is namelijk afkomstig van stinkend en bevuild visafval dat gedumpt werd door enkele naburige fabrieken.

Sinds afgelopen week kleurt het meer roze, dat voordien een helder blauw was. Voor het Argentijnse meer is het een onnatuurlijke kleur en de lokale bevolking hoopt dan ook dat het meer snel terug zijn oorspronkelijke kleur zal krijgen. Voor wie een natuurlijk roze meer wil zien, kan terecht in Australië in Lake Hillier.