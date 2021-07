Kroatische voetbalbond stuurt voorzitter Davor Suker weg

Davor Suker is niet langer bondsvoorzitter van de Kroatische voetbalbond. De 53-jarige oud-spits van onder meer Real Madrid is donderdag ontslagen. Suker was sinds 2012 bondsvoorzitter. Directeur Marijan Kustic volgt hem op.

De reden voor het ontslag is niet bekendgemaakt. Volgens Kroatische media zou Suker te weinig oog hebben voor de huidige problemen in het Kroatische voetbal, met name de slechte infrastructuur.

Suker won als international van Kroatië brons op het WK van 1998. In de zogenoemde troostfinale tegen Nederland (2-1) scoorde hij één keer. Met zes treffers was Suker topscorer van dat toernooi.