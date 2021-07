Test- en triagecentra ervaren meer agressie tegenover personeel door reistesten

Meer dan 70 procent van de test- en triagecentra ervaart meer agressie bij patiënten tegenover het personeel omwille van de reistesten. Dat signaleert huisartsenvereniging Domus Medica na een interne bevraging bij 56 test- en triagecentra in Vlaanderen.

De voorbije zes weken worden testcentra overrompeld door mensen die op vakantie willen vertrekken. En dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het gaat voornamelijk om verbale agressie ten aanzien van het personeel, zowel in de centra ter plaatse als telefonisch. Zestien procent van de centra rapporteert ook gevallen van fysieke agressie. In enkele centra (13 procent) was al een politionele interventie noodzakelijk om de gemoederen te bedaren.

Heel wat reizigers komen zonder code naar het testcentrum voor een gratis test of ze komen opdagen zonder afspraak. Respectievelijk 59 procent en 54 procent van de centrumverantwoordelijken geeft aan dat dit de meest voorkomende redenen zijn die aanleiding geven tot agressie tegenover het personeel.

Daarnaast zijn er nog andere redenen die aan de basis liggen van de toegenomen agressie, met name “de gratis code is verlopen, waardoor de test betalend wordt” (46 procent van de centra), “de resultaten komen niet op tijd voor vertrek” (43 procent van de centra), “de patiënt moet in quarantaine, maar is het daar niet mee eens” (25 procent van de centra), of “er is onbegrip bij de patiënt over de wachttijd voor testafname” (18 procent van de centra).

Samen met de testcentrumverantwoordelijken roept Domus Medica de reizigers op om zich beter voor te bereiden op een vakantie naar het buitenland. Het is noodzakelijk om de reisadviezen te raadplegen op de overheidswebsites (www.re-open.eu of https://diplomatie.belgium.be/nl). Bovendien dienen reizigers voor vertrek een code aan te vragen via www.mijngezondheid.be voor een (gratis) test. Door tijdig een afspraak in te plannen bij een testcentrum, hoeven ze zich geen zorgen te maken over de wachttijd van hun testresultaat.

Daarnaast spoort Domus Medica de reissector en de overheid aan om de informatiecampagnes te blijven herhalen. Ook zouden de reissector en de overheid dringend één website moeten maken waar alle informatie over reizen en het aanvragen van een test gecentraliseerd staat. Domus Medica merkt dat te veel mensen door het bos de bomen niet meer zien, waardoor ze met al hun vragen bij de testcentra terechtkomen.