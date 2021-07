Hoe ‘de Belgische Bill Gates’ van een start-up plots het meest waardevolle techbedrijf van het land maakte

Voor het eerst mag een Waals bedrijf zich een ‘unicorn’ noemen, een niet-beursgenoteerd bedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is. En de kans is erg groot dat u zelfs nog nooit gehoord hebt van het hoogst genoteerde techbedrijf in ons land. Maak kennis met Odoo, met een hoofdzetel in een boerderij en ‘de Belgische Bill Gates’ als baas.