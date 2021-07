PSG verhuurt doelman Areola aan West Ham

West Ham United neemt Alphonse Areola op huurbasis over van Paris Saint-Germain. Met dat nieuws kwamen The Hammers donderdag in de vooravond naar buiten. Ze bedongen ook een optie om de deal na het seizoen in een permanente transfer om te zetten.

Areola stroomde door van de jeugd naar de hoofdmacht bij de Parijzenaars. Hij kwam in totaal tot 75 optredens voor de club uit de Franse hoofdstad. De afgelopen twee voetbaljaargangen volgden al eerdere uitleenbeurten aan Fulham, een andere Londense club, en de Spaanse grootmacht Real Madrid, waar hij de concurrentiestrijd verloor van Thibaut Courtois.

“Ik ben blij. Voor mij was deze club de beste optie. Ik ga mijn best doen om het team zo goed mogelijk te helpen. Londen is een leuke plaats om te leven en te werken en ik heb vorig seizoen genoten van mijn eerste ervaring in de Premier League”, gaf de drievoudige Franse international tekst en uitleg bij de overgang.