Betrapte indringer springt uit raam en sterft bij in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Een betrapte indringer is donderdagavond omgekomen toen hij uit het raam viel van een huis in het centrum van Sint-Truiden. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Het koppel van wie het huis is, verblijft momenteel aan zee. De zus van de vrouw ging rond 18 uur donderdagavond even kijken of alles in het huis in orde was toen ze een man betrapte. Hij vluchtte meteen. De indringer is via het raam op de eerste verdieping naar beneden gevallen of gesprongen. En dat werd hem fataal.

De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren. De politie onderzoekt de zaak.