Mishandelde Frédérique reageert: “Het gaat goed met mij”

Frédérique heeft donderdag aan het NOS Jeugdjournaal verteld hoe het met haar gaat nadat ze maandag werd mishandeld.

De 14-jarige vertelt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. “Een aantal tanden is kapot, maar voor de rest heb ik geen pijn. Ook helemaal niet aan mijn neus.”

LEES OOK. Heel Nederland solidair met mishandelde Frédérique en vol bewondering voor reactie van familie

De politie liet eerder al weten dat het vermoeden bestaat dat het zou gaan om ‘lgbtq-gerelateerd geweld’. Dat ’gender’ lastig is voor sommige mensen snapt Frédérique wel “aangezien sommige mensen niet weten wat ze zijn of willen zijn.”

Zelf heeft Frédérique daar minder moeite mee. “Ik zie mezelf als een persoon, het maakt mij niet uit of mensen mij een jongen of een meisje noemen. Je kunt het genderfluïde noemen. Ik ben natuurlijk geboren als meisje en ik ben gewend dat mensen mij een meisje of zij noemen, of haar. Maar als mensen mij een ’hij’ noemen voel ik me niet beledigd. Ik denk dat het me niet heel veel uitmaakt.”

In het hele land werd met veel woede gereageerd op de mishandeling van Frédérique. Naar eigen zeggen is Frédérique niet boos op haar belager. “Ik snap de woede wel van andere mensen, want dit hoort niet te gebeuren. Maar ik vind woede overbodig.” Frédérique leeft zelfs mee met de ouders van de 14-jarige jongen die haar mishandelde. “Die zitten nu ook thuis en weten dat hun kind in de cel zit. Dat lijkt me ook een heel naar gevoel om te hebben.”