Geen spion, wel een voyeur: verborgen camera’s ontdekt in Belgische ambassade in Ankara

In de Belgische ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara is een geheime camera ontdekt. “Er is geen enkele aanwijzing dat het om spionage gaat”, zegt Buitenlandse Zaken, dat verder geen details vrijgeeft in het belang van het onderzoek. Volgens de Turkse afdeling van CNN gaat het inderdaad niet om een spion, maar om een voyeuristische veiligheidsagent.