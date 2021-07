Ze kregen zware problemen met hun gezondheid door ‘zwarte regen’, maar moesten 75 jaar wachten op erkenning

Meer dan 75 jaar nadat een atoombom de havenstad Hiroshima compleet verwoestte, erkent de Japanse overheid nu toch 84 extra slachtoffers. Daardoor hebben zij recht op gratis medische zorg. De meesten kampen namelijk met zware gezondheidsproblemen door blootstelling aan radioactieve stoffen in de ‘zwarte regen’ die pas na de ontploffing uit de lucht viel.

Op 6 augustus 1945 lag de Japanse havenstad Hiroshima op enkele minuten tijd in puin. Een atoombomaanval van de Amerikaanse luchtmacht had de stad nagenoeg volledig verwoest. Slechts drie dagen later ...