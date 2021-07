Drie Amerikanen produceren genoeg koolstof om iemand te doden

De levensstijl van drie gemiddelde Amerikanen creëert genoeg CO2 om één persoon te doden. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeker Daniel Bressler van het Earth Institute van Colombia University.

Voor elke 4.434 ton CO2 die bovenop de doelstellingen voor 2020 in de atmosfeer geduwd worden, zal er één iemand vroegtijdig sterven door de verhoogde temperatuur. Dat concludeert de studie. Die 4.434 ton komt overeen met de huidige levenslange uitstoot van 3,5 Amerikanen.

Als we dan nog eens 4 miljoen ton CO2 erbij rekenen, dat een gemiddelde Amerikaanse steenkoolcentrale jaarlijks produceert, komen daar nog eens 904 levens bij. Nog een stapje verder: planeetopwarmende uitstoot doen verdwijnen tegen 2050 zou 74 miljoen doden vermijden.

Deze cijfers zijn nog niet definitief en zouden volgens de onderzoeker “een grote onderschatting kunnen zijn” omdat ze enkel doden door de opwarming meetellen. Er werd nog niet gekeken naar overstromingen, stormen, mislukte oogsten en andere effecten van de opwarming van de aarde.

“Er kunnen heel wat levens gered worden als we een agressiever klimaatbeleid voeren”, zegt Bressler. “Ik ben verbaasd over het aantal doden. Er is wel nog wat onzekerheid. Het aantal kan lager liggen, maar het kan ook nog veel hoger liggen.”

In zijn paper wordt ook de uitstoot van inwoners van verschillende landen met elkaar vergeleken. Voor de uitstoot van die 3,5 Amerikanen heb je 25 Brazilianen of 146 Nigerianen nodig.

Bressler zegt dat hoewel zijn paper focust op uitstoot geproduceerd door individuele activiteit, de focus eigenlijk zou moeten liggen op beleid dat een impact heeft op bedrijven en overheden. “Volgens mij moeten mensen die mortaliteit per persoon niet te persoonlijk nemen. Onze uitstoot hangt nauw samen met de technologie en de cultuur van de plaats waar we leven.”