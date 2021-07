Jozef Smets oudste mannelijke Belg met 107 jaar en 105 dagen

Op zondag 25 juli is de oudste mannelijke Belg, Sylvain Vallée, overleden. Vallée was 109 jaar en 69 dagen. Hij werd geboren op 17 mei 1912 en was daarmee niet alleen de oudste man van België, maar van de hele Benelux . Dat meldt de Belgische correspondent van het ESO (European Supercentenarians Organisation).

De nieuwe oudste man van België is nu Jozef (Jef) Pieter Lodewijk Smets, geboren op 15 april 1914 in Retie en dus 107 jaar en 105 dagen oud. De 107-jarige woont in Turnhout. Hij is de op één na oudste man in de Benelux.