Onderzoekers ontdekken massagraf zeedino’s

Paleontologen hebben in het Verenigd Koninkrijk een gigantisch massagraf gevonden van waarschijnlijk tienduizenden zeedino’s. Hoe de dieren om het leven kwamen, blijft een mysterie.

De fossielen van tienduizenden kronkelige, alienachtige zeedieren. Dat hebben paleontologen in de Britse Cotswolds regio ontdekt. Het gaat om stekelhuidigen en zouden de voorouders zijn van de huidige zeesterren, zeekomkommers en zee-egels. Volgens de onderzoekers zouden de fossielen in perfecte staat zijn.

De duizenden zeewezens zouden door een mysterieuze catastrofe om het leven zijn gekomen. De paleontologen denken aan een aardbeving of aardverschuiving die de dieren insloot voor 167 miljoen jaar. “De dieren probeerden zichzelf nog te beschermen, ze trokken hun armen bijvoorbeeld in, maar het was te laat. Ze werden in de grond geduwd en levend begraven”, zegt paleontoloog Tim Ewin.

Het is onmogelijk om te achterhalen wat er voor zorgde dat de dieren het niet overleefde, maar onderzoekers zijn er toch dankbaar voor. Als de dieren niet bewaard waren gebleven onder de modder, dan was er waarschijnlijk niks achtergebleven om te bestuderen.

Naast de dieren kon het team ook hout en pollen in de rotsen. Die zouden meer details kunnen onthullen over de klimaatverandering in die tijd.