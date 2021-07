Scarlett Johansson klaagt Disney aan omdat ze Black Widow al streamen

Actrice Scarlett Johansson klaagt Disney aan nadat die de film Black Widow uitbrachten. Er zou sprake zijn van een contractbreuk omdat Disney de film op haar streamingsdienst plaatste.

Begin juli kwam de Marvel-film Black Widow uit in de zalen. Maar de film verscheen ook op streamingsdienst Disney+. En daar zit het probleem volgens Johansson. In haar contract zou gestaan hebben dat de film exclusief in de cinemazalen zou moeten verschijnen.

“Waarom zou Disney afzien van honderden miljoenen dollars aan kassa-inkomsten door de film in de bioscoop uit te brengen op een moment dat het wist dat de bioscoopmarkt ‘zwak’ was, in plaats van een paar maanden te wachten tot die markt zich zou herstellen?” staat in de klacht. “Op basis van informatie en overtuiging werd de beslissing om dit te doen minstens gedeeltelijk genomen omdat Disney de kans zag om zijn abonnementsdienst te promoten door gebruik te maken van de film en mevrouw Johnasson, en zo nieuwe betalende maandabonnees aan te trekken, bestaande abonnees te behouden, en Disney+ te vestigen als een must-have dienst in een steeds meer concurrerende markt.”

Verder staat er ook te lezen dat Disney door deze actie niet alleen de waarde van Disney+ verhoogde, maar er ook voor zorgde dat Marvel geen erg “erg grote box office bonussen” aan Johansson moest betalen. Volgens Johansson lag de opkomst voor Black Widow tijdens het openingsweekend door de beslissing van Disney een stuk lager dan bij andere Marvel-films.