Waar kun je binnenkort terecht voor je prik? Deze vaccinatiecentra gaan sluiten of verhuizen

Al op zeker vier plaatsen in Vlaanderen willen vaccinatiecentra fuseren nu het einde van de prikjescampagne in zicht komt. Op andere plaatsen verhuizen ze naar kleinere locaties. In Brussel gaan een aantal centra dicht.

Het einde nadert stilaan voor de reguliere vaccinatiecampagne. Over een vijftiental vaccinatiecentra lopen al gesprekken om ze te verhuizen naar een kleinere locatie, of om twee centra te laten samensmelten.

Op vier plekken willen twee centra die binnen één eerstelijnszone liggen fuseren. “Het gaat dan om de vraag van één centrum, waarbij we nu kijken met het andere centrum wat mogelijk is”, zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het gaat dan om Aarschot en Diest, Affligem en Asse, Lokeren en Sint-Niklaas en Lommel en Peer.

LEES OOK. Meerdere vaccinatiecentra willen alweer sluiten: kan dat nu al en wat als je nog geen vaccin hebt gehad? (+)

”Het gaat om gesprekken, het is dus niet zeker of het op deze manier zal gebeuren”, zegt Beke. “De bereikbaarheid, nabijheid en continuïteit van de vaccinatie blijven zeer belangrijk.”

Een aantal andere centra zijn in gesprek om te verhuizen naar een andere, kleinere locatie in de komende weken en maanden. Dus vóór 15 oktober, de datum waarop was afgesproken tot wanneer de centra zouden openblijven. Daar gaat het om Beveren, Bilzen, Houthalen-Helchteren (dat eind augustus zijn centrum in de Expohal zal sluiten en zal verhuizen naar het administratief centrum, red.), Kortrijk, Malle, Niel en Zaventem.

Opmerkelijk: in Brussel, waar de vaccinatiegraad een pak lager ligt dan in Vlaanderen, gaan een aantal centra dicht. Het vaccinatiecentrum aan de Heizel sluit op 10 augustus de deuren. Het centrum aan het Militair Hospitaal sluit eveneens midden augustus, maar blijft ook daarna nog beschikbaar voor Belgen in het buitenland, alsook andere specifieke groepen. Vijf andere vaccinatiecentra stoppen er eind volgende maand mee. Het gaat om Ukkel (27 augustus), Molenbeek, Anderlecht (28 augustus), Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek (31 augustus).