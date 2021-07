Een Boudewijn plakken kan nog tot 2028

Goed nieuws voor de postzegelverzamelaar: zegels in Belgische frank kunnen gebruikt worden tot 2028, dat is vijf jaar langer dan eerder aangekondigd. Oude zegels in euro blijven ook nadien geldig.

Eerder dit jaar ontstond er commotie bij postzegelverzamelaars: Bpost zou vanaf 2023 oude zegels in Belgische frank en euro niet meer aanvaarden. Postzegels in Belgische frank werden verkocht tot 2002, de laatste zegels in euro dateren van 2011. Sindsdien verkoopt Bpost enkel postzegels met een frankeereenheid (1, 2, 3,…). Reden: brieven met oude zegels moeten handmatig verwerkt worden, omdat de sorteermachines dat niet kunnen. Te duur en tijdrovend, klinkt het bij Bpost.

“Maar die planning was te krap voor mensen die ervan uitgingen dat oude zegels hun waarde nooit zouden verliezen”, zegt minister van Post Petra De Sutter (Groen), die volgens ingewijden zelf over een verdienstelijke verzameling beschikt.

Samen met Wesley Rams van de Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars werkte ze een compromis uit: zegels in Belgische frank blijven geldig tot en met 31 december 2027, oude zegels in euro blijven ook nadien geldig. De nieuwe regeling werd begin deze maand goedgekeurd op de ministerraad en ligt nu voor bij de Raad van State voor advies.

Wie nog een verzameling oude zegels heeft, krijgt dus vijf jaar extra om ze te gebruiken. Of te verkopen. Al kan dat tegenvallen. “Ze worden vandaag verkocht tegen dertig procent van hun werkelijke frankeerwaarde”, zegt Rams. “Groothandelaars kopen grote loten zelfs op tegen slechts tien procent van hun waarde.”

Voor wie veel brieven moet versturen, zijn oude zegels dus nog even een slimme manier om goedkoop te frankeren. Alleen goed uitrekenen dat je er voldoende plakt.