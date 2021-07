Grootvader nog altijd niet gevonden: Daniël (72) is laatste vermiste van de overstromingen

Aan de oevers van de Ourthe is donderdag opnieuw de hele dag gezocht naar de vermiste Daniël Gilson. De 72-jarige grootvader verdween tijdens de overstromingen op de camping in Mery, in het Luikse Esneux. Hij woonde daar met zijn partner in een chalet.

De politie gaat ervan uit dat de man overleden is omdat het lichaam van zijn partner kort na de ramp al werd aangetroffen. Alles wijst erop dat de man ook in het water terechtkwam en de overstroming niet overleefde.

De dochter van Daniël staat al twee weken in contact met de politie en de autoriteiten, maar vroeg op sociale media ook om uit te kijken naar haar vermiste vader. Het bericht werd meer dan 100.000 keer gedeeld. De familie wacht de zoektocht nu verder af, en wenst daarom niet te reageren. Een hondenteam van de politie, gespecialiseerd in het zoeken naar menselijke resten, is donderdag de hele dag op zoek geweest naar enig spoor, maar tevergeefs. De Cel Vermiste Personen gaat de komende dagen verder met de zoektocht.

Daniël Gilson is de laatste vermiste van de overstromingen. Afgelopen woensdag werd nog het lichaam van een 75-jarige vermiste persoon uit Verviers teruggevonden. Eerder deze week werd gecommuniceerd dat er 41 dodelijke slachtoffers van de overstromingen zijn. De federale politie houdt de officiële dodentol op 38. Dat zijn al de slachtoffers die door het Disaster Victim Identification (DVI)-team zijn geïdentificeerd.