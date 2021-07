Voormalig Amerikaans kardinaal McCarrick wordt vervolgd voor seksueel misbruik

De 91-jarige Amerikaanse ex-kardinaal, Theodore McCarrick wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige jongen. Het misbruik zou dateren van de jaren 70. Dat schrijft The Boston Globe.

De ex-kardinaal zou de jongen misbruikt hebben op een huwelijksreceptie in de jaren 70. McCarrick zou een familievriend geweest zijn en zou aanwezig geweest zijn op de huwelijksreceptie van de broer van het vermoedelijke slachtoffer. Daar zou de ex-kardinaal tegen hem gezegd hebben dat ze ‘eens moesten praten’ omdat de jongen niet naar de kerk kwam.

McCarrick werd in het verleden al verschillende keren aangeklaagd, maar kon altijd aan een vervolging ontsnappen. Dat omdat de zaken verjaard waren.

Maar dit keer gaat die vlieger niet op. In dit geval is vervolging wel mogelijk omdat McCarrick geen inwoner is van de staat waar het misbruik in juni 1974 zou hebben plaatsgevonden. De man zou op 26 augustus voor de rechtbank moeten verschijnen. Zijn advocaat “kijkt ernaar uit om deze kwestie in de rechtszaal aan te pakken.” Volgens hem was het slachtoffer een vriend van de ex-kardinaal en is er geen sprake van seksueel misbruik.

Drie jaar geleden verloor McCarrick zijn priesterlijke status na beschuldigingen wegens seksueel misbruik. De man in kwestie zei toen zich niks te herinneren van het misbruik.