Nieuwkomer Thierry Ambrose pas hersteld van Covid en amper vijf dagen getraind, maar wél in de kern bij KV Oostende

KV Oostende gaat vanavond bij Genk op zoek naar z’n eerste punt(en) van het seizoen, en rekent daarvoor meteen op nieuwkomer Thierry Ambrose. De ex-spits van Manchester City is pas hersteld van Covid, traint amper vijf dagen mee maar zit wel al in de kern. Het bewijst nog maar eens hoe groot de nood aan doelpunten is bij de kustjongens.

De kans dat Ambrose meteen start, is wel klein. “Ik voel me fit”, zegt de Fransman met roots in Guadeloupe. “Oostende voelt al eens bevrijding, want bij Metz hadden er enkele mensen van de club problemen met mij.”

Ambrose wijst dat laatste meteen aan als belangrijkste reden waarom hij amper één goaltje in twee seizoenen tijd lukte in Frankrijk. In de beker dan nog, want in de Ligue 1 bleef hij droog. “Als je telkens maar een kwartiertje mag invallen, wordt het moeilijk om te scoren of statistieken te verzamelen”, haalt Ambrose de schouders op. “KV Oostende biedt met stabiliteit en vertrouwen met een contract van drie jaar. Ik heb zin om hier te tonen wat ik in mijn mars heb.”

Coach Alexander Blessin, die donderdagavond al op afzondering richting Limburg vertrok met z’n jongens, kan op een zo goed als volledig fitte kern rekenen. Enkel McGeehan (enkel) is nog enkele maanden out.