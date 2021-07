Na 285 dagen blessureleed: Virgil van Dijk maakt rentree bij Liverpool in oefenwedstrijd

Virgil van Dijk heeft in Oostenrijk zijn rentree gemaakt bij Liverpool. De Oranje-international, eindelijk volledig hersteld van een ernstige knieblessure, viel donderdagavond in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in. Hij verving Nathaniel Phillips in de 69e minuut.

Voor Van Dijk ging het mis op 17 oktober 2020. In de competitiewedstrijd tegen Everton werd hij na tien minuten spelen getorpedeerd door doelman Jordan Pickford, die er toen zelfs zonder kaart vanaf kwam. Wat volgde voor de Nederlander was een operatie aan de knie en een ellenlange revalidatie. Pas donderdag, 285 dagen na het dramatische voorval, kan Van Dijk zich weer officieel voetballer noemen.

Ook collega-verdediger Joe Gomez, eveneens langdurig buiten strijd, kwam in die minuut binnen de lijnen. Hertha won in het Tivoli-stadion in Innsbruck met 4-3. Santiago Ascacibar en Suat Serdar brachten de Duitsers op voorsprong. Sadio Mané en Takumi Minamino bepaalden de ruststand op 2-2. Stevan Jovetic herstelde de marge van twee doelpunten. Alex Oxlade-Chamberlain had in de slotfase het laatste woord namens Liverpool. Dodi Lukebakio begon voor Hertha aan het duel. Hij deelde twee assists uit.