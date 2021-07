Toeristen in zuiden van Turkije geëvacueerd wegens bosbranden: minstens 4 doden en 200 gewonden

In het zuiden van Turkije, en meer bepaald in de toeristische badplaatsen Bodrum en Marmaris, heeft de overheid toeristen laten evacueren uit hun hotels wegens de zware bosbranden in de regio. Door de strakke wind kwam het vuur dicht bij de hotels. De evacuaties gebeurden op sommige plaatsen met bootjes, zo is te zien op sociale media. Minstens vier mensen zijn overleden en bijna 200 mensen liggen in het ziekenhuis

Beelden toonden zwarte rookpluimen uit het bos rond Manavgat, dat zo’n 75 km ten oosten van de toeristische trekpleister Antalya ligt. Burgemeester Sukru Sozen zei dat de vlammen zich hadden verspreid tot in het centrum van de stad, waar veel gebouwen werden geëvacueerd. “Het is op dit moment nog onmogelijk om de omvang van de schade te bepalen. Ook verschillende dorpen werden getroffen. We hebben nog nooit zoiets gezien”, zei Sozen aan Habertürk.

Het gebied kampt met een hittegolf en er staat veel wind. Daardoor kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer vermoedt dat de branden zijn aangestoken, al is dat nog niet officieel bevestigd. Achttien dorpen in de omgeving moesten ontruimd worden vanwege rookoverlast en ook in naburige provincies moesten dorpen en hotels worden geëvacueerd.

Meer dan 1.800 brandweerlieden met onder meer ruim dertig helikopters en vliegtuigen blussen de branden. Ze worden gehinderd door aanhoudende harde wind.

Er zijn meer dan veertig brandhaarden, onder meer in de regio’s van Alanya, Mersin en Adana. Een groot deel van de bosbranden is inmiddels onder controle, meldt staatspersbureau Anadolu.

Foto: reuters

Frankrijk en Spanje

Zowel het noordoosten van Spanje als het zuidwesten van Frankrijk en het westen van Sardinië zijn ook getroffen door bosbranden. Ten westen van Barcelona is al meer dan duizend hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd.

De vlammen hebben tot nu toe 1.100 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd, zo meldde de Catalaanse dienst voor bosbeheer. Volgens lokale media gaat het om de grootste natuurbrand van het jaar in het bosrijke Catalonië. As heeft al delen van Barcelona bereikt.