Auto eindigt op terras van bar in Parijs: één dode en zes gewonden

Een voertuig is donderdagavond in het zeventiende arrondissement van de Franse hoofdstad Parijs op het terras van een café terechtgekomen. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen en zijn zes anderen gewond geraakt, van wie één ernstig. Dat hebben de brandweer en de politie gemeld.

Het was een ongeluk, geen doelbewuste actie, aldus een politiebron.

Het incident vond plaats rond 22.30 uur, volgens een getuige die door het Franse persagentschap AFP werd geïnterviewd.

Voorlopig zijn één dode en zes gewonden geteld, van wie één ernstig, namelijk de passagier die in de wagen zat, zeggen politiebronnen. De bestuurder van de auto vluchtte te voet weg.

De bestuurder lijkt de controle over het stuur te hebben verloren. Het voertuig ging daarop over de kop en raakte de deur van de ‘Bar aux Sports’, in het noordwesten van Parijs.

Foto: AFP

Foto: AFP