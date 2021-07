Ze leidde geheime clubje met seksslaven van sekteleider Keith Raniere, maar moet niet naar de cel: “Ik dacht dat ik wereld verbeterde”

Lauren Salzman (45) besefte naar eigen zeggen pas waar ze medeplichtig aan was toen ze de rechtbankdocumenten las. Twee decennia lang had de vriendin van Keith Raniere (60) zijn “zelfhulpgroep” NXIVM helpen leiden. Tot de goeroe opgepakt werd en aan het licht kwam dat het een sekte was met seksslaven. Salzman pleitte schuldig, maar door haar “buitengewone medewerking” om Raniere veroordeeld te krijgen, hoeft ze niet naar de cel, zo is nu beslist.