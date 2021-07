Vlaamse acteur opgepakt in onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik

Een Vlaamse acteur uit kinderprogramma’s en -films is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik. Het gerecht kwam de man op het spoor na undercoveronderzoek van een Nederlandse journalist, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Dat schrijven de kranten van DPG Media vrijdag.

In een gesprek dat gefilmd werd met een verborgen camera door een Nederlandse journalist van het onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’, beweerde de man dat hij seks had gehad met vijf of zes jongens van veertien jaar. Dat hij bekend was van jongerenprogramma’s zou daarbij geholpen hebben, zei hij. Hij praatte ook over zijn fantasieën over nog veel jongere kinderen en ging zelfs in op een – valse – uitnodiging om een 10-jarige te zien in een hotelkamer. Tegenover de politie ontkent hij alles en doet hij het af als “grootspraak”.

Het gaat om een Vlaamse acteur van middelbare leeftijd. De voorbije twintig jaar speelde hij grote en kleine rollen in tientallen producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney. Vorige week vrijdag werd de man opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik, dat het parket van Antwerpen opende na een maandenlange undercoveroperatie van Het Laatste Nieuws.

De onderzoeksrechter besliste de man voorlopig niet aan te houden en wacht het onderzoek af van wat in beslag werd genomen bij een huiszoeking.