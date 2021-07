OCAD maakt zich zorgen om snelle opmars rechts-extremisme

Sociale media spelen een sleutelrol in de verspreiding van rechts-extremistisch gedachtegoed. Foto: BELGAIMAGE

Sociale media spelen een sleutelrol in de verspreiding van rechts-extremistisch gedachtegoed, waarschuwt veiligheidsdienst OCAD in zijn jaarverslag. Rechts-extremisme wint bovendien zorgwekkend snel terrein. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

Jihadisme blijft de belangrijkste dreiging voor ons land, maar het rechts-extremisme is aan een “steile opmars” bezig. Dat staat te lezen in het jaarverslag van veiligheidsdienst OCAD, die instaat voor de analyse van de dreiging in België, schrijven de DPG Media-kranten. Daarbij waarschuwt de dienst expliciet voor de belangrijke rol van sociale media als online ontmoetingsplek voor rechts-extremisten.

Memes als verspreidingsmiddel

Het OCAD staat niet alleen in die vaststellingen. Ook de andere veiligheids- en inlichtingendiensten van ons land waarschuwden het voorbije jaar al voor de groei van rechts-extremisme. “De verhoogde activiteit van rechts-extremisten op het internet, ook in ons land, wijst op het gevaar dat uitgaat van rechts-extremistische narratieven”, klinkt het. Opvallend: memes – onlinecollages, vaak met ironische ondertoon – worden door het OCAD expliciet genoemd als een “uitgekookte manier” om “rabiaat racisme” en complottheorieën te verspreiden.

Ruim 50 mensen op OCAD-lijst

De toenemende dreiging van rechts-extremisme valt ook af te leiden uit het aantal rechts-extremisten in de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB), ook gekend als de OCAD-lijst. In drie jaar tijd steeg hun aantal van zo’n 20 naar meer dan 50 personen.

Het jaarverslag van het OCAD nuanceert wel dat er vorig jaar geen aanwijzingen waren van concrete plannen voor aanslagen door rechts-extremisten in ons land. Daar kwam dit jaar verandering in met Jürgen Conings, de militair die als potentieel gevaarlijke extremist aangeduid stond in de GGB.