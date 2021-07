1 van 11 aanklachten tegen Harvey Weinstein geseponeerd

Weinstein pleitte in de rechtbank in Los Angeles onschuldig. Foto: AP

De voormalige filmproducent Harvey Weinstein is er donderdag in Californië in geslaagd 1 van de 11 aanklachten wegens seksueel misbruik tegen hem door de rechter geseponeerd te krijgen. De aanklagers hebben echter gezworen de zaak nieuw leven in te blazen.

Weinstein, die in New York al veroordeeld is wegens verkrachting, werd vorige week overgebracht naar Californië, waar hij, voor hij van zijn voetstuk viel, een topproducent was. Hij moet er voor de rechter verschijnen nadat hij door vijf vrouwen werd beschuldigd van verkrachting en aanranding.

Weinsteins advocaat Alan Jackson voerde aan dat de aanklacht met betrekking tot een vermeende aanranding in een hotel in Beverly Hills in mei 2010 verjaard was omdat er een termijn van 10 jaar op stond. De rechter verwierp de aanklacht, maar gaf de procureurs een kans om ze opnieuw in te dienen en duidelijk te maken waarom de termijn nog niet verstreken was.

De moties van de verdediging om de aanklachten wegens verkrachting en gedwongen orale seks, die tussen 2004 en 2005 in een hotelkamer zouden hebben plaatsgevonden, te seponeren, werden verworpen.

Een preliminaire zitting in de zaak is vastgelegd op 13 september.

Tot 140 jaar bijkomende celstraf

De producent van onder meer Shakespeare in Love en Pulp Fiction pleitte in Los Angeles onschuldig aan alle 11 aanklachten die tegen hem lopen. Als hij wordt veroordeeld, kan hij nog eens 140 jaar gevangenisstraf krijgen. Weinstein (69) zit al een gevangenisstraf van 23 jaar uit in New York.

Zijn advocaten hadden geprobeerd de overbrenging naar Los Angeles tegen te houden op medische gronden. Een rechter heeft nu een nieuw medisch onderzoek van Weinstein toegestaan.

Vorige week vertelde een van zijn advocaten aan verslaggevers dat zijn cliënt, die tijdens beide hoorzittingen in Los Angeles in een rolstoel zat, niet kon lopen vanwege een aandoening aan de ruggengraat.