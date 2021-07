Coronaregels versoepelen vandaag: fase 3 van het zomerplan gaat in

Vandaag, vrijdag, treedt fase drie van het ‘zomerplan’ in werking. Dat betekent onder meer dat evenementen binnen weer met 3.000 bezoekers kunnen plaatsvinden, buiten zijn dat er 5.000. Daarnaast verdwijnen de beperkingen op het maximale aantal klanten in winkels en winkelcentra, en is een toegangscontrole daar niet langer verplicht.

Het Overlegcomité legde voor de zomer een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen vast in een ‘zomerplan’ met vier fases. De derde fase daarvan treedt vrijdag in werking. Aan de voorwaarden – zeker 70 procent van de volwassen Belgen minstens één keer gevaccineerd en minder dan 500 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg – is ruimschoots voldaan.

Dat betekent dat vanaf vrijdag weer een aantal maatregelen wordt gelost. Zo gelden geen beperkingen meer op het maximale aantal klanten in winkels en winkelcentra. De verplichte toegangscontrole in de grotere winkels en de winkelcentra gaat ook op de schop.

Daarnaast verandert er een en ander voor evenementen zoals cultuur, optredens of sportwedstrijden. Binnen kunnen die weer doorgaan met 3.000 personen, of 100 procent van de zaalcapaciteit indien er minder volk binnen kan. Dat moet wel nog met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Buiten mogen weer 5.000 mensen een evenement bijwonen. Vanaf 13 augustus zijn ook massa-evenementen in de buitenlucht weer toegelaten, mits de bezoekers met het Covid Safe Ticket kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, minder dan 48 uur geleden een negatieve coronatest hebben afgelegd of recentelijk besmet raakten met het virus en weer hersteld zijn.

Ook handelsbeurzen kunnen weer doorgaan. Feesten en recepties, zoals bij huwelijken, mogen weer tot 250 mensen binnen ontvangen. Die laatste volgen daarbij de regels die ook voor de horeca gelden.

Tot slot kunnen jeugdactiviteiten- en kampen plaatsvinden met maximaal 200 mensen met overnachting. Vooraf testen op Covid-19 wordt daarbij ten zeerste aanbevolen.

Als alles goed gaat, treedt de vierde fase van het zomerplan in werking vanaf 1 september. De voorwaarde was dat minstens 70 procent van de volwassenen tegen dan volledig gevaccineerd zou zijn. Intussen is, een maand eerder, die kaap al gerond.