70 procent van volwassenen Belgen volledig gevaccineerd tegen Covid-19

Bijna 6,5 miljoen Belgen zijn volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is 70,1 procent van de volwassen bevolking, blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het was één van de voorwaarden voor de vierde fase van het zomerplan, die gepland staat vanaf 1 september.

Van alle Belgen hebben er nu bijna 8 miljoen minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. Dat is 83,3 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 4 miljoen mensen volledig gevaccineerd, goed voor 73 procent van de volwassenen. In Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap gaat het respectievelijk om 69 en 68 procent van de 18-plussers. Brussel hinkt achterop met 53 procent.

De vaccinatiegraad ligt het hoogst bij 75- tot 84-jarigen, van wie 91 procent volledig ingeënt is. In de categorie tussen 18 en 34 jaar is dat 41 procent. Van de 12- tot 17-jarigen kregen er 294.000 een eerste prik, 42.100 zijn volledig gevaccineerd.