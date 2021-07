Alle coronacijfers blijven stijgen: bijna 100 patiënten op intensieve zorgen

De coronacijfers stijgen allemaal verder. Maar die stijging verloopt intussen wat trager. Dat is vooral het geval voor de besmettingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano.

Tussen 23 en 29 juli werden gemiddeld 33,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 23 procent tegenover de week voordien. In totaal liggen er 218 mensen in het ziekenhuis, goed voor een stijging met 10 procent. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt. Er liggen nu 93 mensen op een afdeling intensieve zorgen.

Tussen 20 en 26 juli werden 1.469 nieuwe besmettingen geteld per dag, een stijging met 4 procent. Zo’n 568.000 test werden dagelijks afgenomen en de positiviteitsgraad bedroeg toen 2.8 procent.

Tijdens diezelfde periode overleden 2 mensen ten gevolge van het coronavirus. Dat brengt het totaal op 25,235 overlijdens sinds het begin van de pandemie in ons land.

Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,18. Wanneer dat cijfer boven de 1 zit, wil dat zeggen dat het virus aan kracht wint. De incidentie bedraagt nu 175,3.

