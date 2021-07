Strengere regels voor Amerikaanse ambtenaren die niet gevaccineerd zijn

De federale ambtenaren in de Verenigde Staten zullen in het kader van de coronapandemie onderworpen worden aan strengere regels op de werkvloer. De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag aangekondigd dat zij die niet volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19, in de toekomst altijd een mondmasker zullen moeten dragen en één of twee keer per week een coronatest zullen moeten ondergaan.

Voor zakenreizen zullen beperkingen gelden voor niet-gevaccineerde ambtenaren. De regeling zou bovendien niet alleen gelden voor de ongeveer twee miljoen ambtenaren, maar ook voor de onderaannemers die voor de federale overheid werken.

De president laat ook onderzoeken of militairen verplicht kunnen worden gevaccineerd.

De voorbije dagen kondigden verschillende Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook, en zopas ook Uber, al aan dat hun personeel dat op de werkvloer komt verplicht gevaccineerd moet zijn.

Momenteel is in de VS zo’n 49 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen Covid-19, terwijl door de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus het aantal besmettingen weer toeneemt.

100 dollar cadeau bij vaccinatie

President Biden kwam donderdag ook met een voorstel om het aantal vaccinaties op te krikken. Hij pleitte om aan elke nieuwe gevaccineerde een beloning van 100 dollar (ongeveer 85 euro) te schenken. Het is aan de deelstaten of steden om die beloning uit te keren. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op het conjunctuurpakket van 350 miljard dollar, zo maakte het ministerie van Financiën bekend.

Op heel wat plaatsen zijn er al stimuleringsmaatregelen, zoals een loterij voor gevaccineerden.