Verenigde Staten en Mexico spelen finale van Gold Cup

De Verenigde Staten en titelverdediger Mexico hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

De VS versloegen Qatar in de halve finales met 1-0 in Austin (Texas), dankzij een doelpunt van invaller Gyasi Zardes (86.). 25 minuten eerder verzuimde Qatar vanaf de strafschopstip op voorsprong te komen. Aanvoerder Hasan Al Haydos miste de elfmeter.

Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, mocht dit jaar als gast deelnemen aan de Gold Cup.

In de finale nemen de Verenigde Staten het op tegen Mexico, dat Canada in Houston (Texas) met 2-1 versloeg na een doelpunt van Hector Herrera in de 99e minuut. Op slag van rust had Orbelin Pineda (45.+2) de score met een penalty geopend voor Mexico. Tajon Buchanan (57.) maakte na de pauze gelijk voor Canada, op de Gold Cup zonder vedettes Jonathan David (ex-Gent, nu Lille) en Alphonso Davies (Bayern München). In de 66e minuut kreeg Mexico een tweede strafschop, maar Carlos Salcedo miste. Herrera zorgde in extremis toch voor de verlossing.

De finale, een heruitgave van de vorige in 2019, vindt zondag plaats in Las Vegas (Nevada). Twee jaar geleden haalden de Mexicanen het met 1-0 van de VS.

Team USA won de Gold Cup al zes keer, Mexico elf keer.

(belga)