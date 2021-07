Nieuw rapport van Amnesty International: Colombiaanse politie gebruikt buitensporig geweld tegen demonstranten

Colombiaanse veiligheidstroepen en gewapende burgers gebruiken in de stad Cali buitensporig geweld tegen voornamelijk vreedzame demonstranten. Dat meldt Amnesty International in een nieuw rapport. Er is volgens de ngo sprake van buitensporig geweld, gebruik van dodelijke wapens, traangas, arbitraire detentie en foltering.

Sinds 28 april vinden er massale demonstraties plaats in Cali, net als in andere Colombiaanse steden. De zogenoemde “nationale staking” is een reactie op een omstreden wetsvoorstel voor belastinghervorming van president Iván Duque. In Cali werd er volgens Amnesty het hardst opgetreden tegen jonge demonstranten, vooral door veiligheidstroepen en gewapende burgergroepen. De autoriteiten leggen er nog steeds het recht op vreedzaam protest aan banden.

“De Colombiaanse autoriteiten schonden het recht op vreedzaam protest van demonstranten in Cali waarbij zij buitensporig en onnodig geweld gebruiken om hen uiteen te drijven”, zegt Erika Guevara-Rosas van Amnesty International. “Onder het voorwendsel de orde te herstellen, raakten honderden mensen ernstig gewond en kwamen tientallen jongeren om het leven. Wat er in Cali is gebeurd, toont de gewelddadige reactie van de autoriteiten en de ware doelstellingen achter deze repressie: angst zaaien, vreedzaam protest ontmoedigen en het straffen van hen die eisen in een eerlijker land te leven.”

Geen wapens of traangas

In het rapport dringt Amnesty er bij de Colombiaanse autoriteiten op aan om onmiddellijk een eind te maken aan de gewelddadige onderdrukking. “Het moet worden verboden om dodelijke wapens te gebruiken om menigten uiteen te drijven. Ook mag er geen traangas gebruikt worden tegen mensen die vreedzaam samenkomen omdat dit ernstige letsels kan veroorzaken”, benadrukt Guevara-Rosas.

Er moet volgens de ngo ook een grondig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek worden ingesteld naar mensenrechtenschendingen en misdrijven volgens internationaal recht die zijn begaan in het kader van deze “nationale staking”, met name in Cali en de specifieke gevallen die in het rapport worden beschreven.