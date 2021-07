Al 17.000 eigenaars van zonnepanelen hebben premie aangevraagd

Op één week tijd hebben al 17.000 eigenaars van zonnepanelen de compensatiepremie aangevraagd voor het wegvallen van de voordelen van de terugdraaiende teller. Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag.

Sinds 20 juli kunnen zonnepaneleneigenaars met een digitale meter een compensatiepremier aanvragen. Die werd in het leven geroepen nadat het Grondwettelijk Hof besliste dat de eigenaars vanaf 1 maart niet langer kunnen genieten van de voordelen van de terugdraaiende teller.

De deadline voor de aanvraag van de premie is 19 januari 2022. Wie een aanvraag indient voor november, wordt voor het einde van het jaar uitbetaald. “Hier geldt het principe van ‘first in, first out’. Wie zijn premie eerst aanvraagt zal sneller zijn geld krijgen”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Zonnepaneleneigenaar met een warmtepomp hebben nog recht op een extra premie. Die kunnen ze pas na de zomer aanvragen.

In totaal komen 70.000 zonnepaneleneigenaars in aanmerking voor de premie, een kwart ging daar dus al op in. Over hoeveel euro aan premies het in totaal al gaat, kan het kabinet Demir nog niet kwijt.