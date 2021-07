Stormachtige dag verwacht aan zee: KMI waarschuwt met code geel

Het KMI verwacht krachtige rukwinden aan zee en activeert daarom vanmiddag code geel aan de kust. Die zal van kracht zijn vanaf deze namiddag tot zaterdagnacht. Er worden rukwinden tot 80 km/uur verwacht.

“In de late namiddag en avond wordt de wind hier en daar vrij krachtig en aan zee (zeer) krachtig. De rukwinden kunnen oplopen tot 50 tot 60 km/u landinwaarts, tot 60 à 70 km/u in het westen en tot 80 km/u aan zee”, meldt het KMI. En dus activeert het KMI code geel voor de kust vanaf 17 uur tot en met 1 uur vannacht. Voor de rest van het land blijft het code groen.

(Lees verder onder de foto)

Code geel vanavond aan de kust Foto: KMI

Koud

Zaterdag start met wat lichte lokale neerslag en in Hoog-België ook veel lage wolken. Overdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af met enkele plaatselijke buien en eventueel een donderslag. De maxima liggen tussen 17 tot 22 graden, wat een paar graden te koel is voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten.

Zondagochtend zijn er aan zee al meteen (onweers)buien, maar is het elders nog droog en deels bewolkt. In de loop van de dag verplaatsen die buien, met plaatselijk onweer, zich landinwaarts. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit westelijke richtingen.

Buien

Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met opklaringen en enkele buien, eventueel met een paar donderslagen. De maxima klimmen niet hoger dan 20 graden. ‘s Ochtends kunnen mistbanken ontstaan.

Ook woensdag en donderdag is er kans op enkele buien en is het relatief fris met maxima rond 20 graden in het centrum.