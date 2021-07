Recordaantal verkeersboetes voor De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 1.848 boetes voor verkeersovertredingen ontvangen. Dat is een record en een stijging van ruim 40 procent op vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Stijn De Roo heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Ook De Lijn moet zich aan de verkeersregels houden”, reageert De Roo. Hij wijst op de “voorbeeldfunctie” van de vervoersmaatschappij.

Het aantal verkeersboetes bij De Lijn is sinds 2016 gestegen van 1.314 naar 1.848 in 2020. Dat is een stijging met 534 boetes of ruim 40 procent op vijf jaar tijd. Van de 1.848 boetes in 2020 waren er 1.583 (85 procent) voor overdreven snelheid.

Daarnaast waren er 208 boetes voor ‘overige overtredingen’. Dat is bijna een verdubbeling tegenover de 111 in 2019. Alleen het aantal overtredingen voor door het rood licht rijden is lichtjes gedaald van 74 in 2019 naar 57 in 2020.

CD&V-parlementslid Stijn De Roo betreurt de toename van het aantal verkeersboetes bij De Lijn. Volgens hem heeft De Lijn als overheidsdienst een “voorbeeldfunctie” en moet de vervoersmaatschappij net mee zorgen voor een veilig verkeer. “Ook De Lijn moet zich aan de verkeersregels houden. Jammer genoeg merken we dat de verkeersovertredingen van de buschauffeurs van de Lijn de laatste jaren voor door het rood licht rijden hoog blijven en dat ze voor overdreven snelheid en overige overtredingen nog zijn toegenomen.”