Stroompanne in vaccinatiecentrum, noodgenerator neemt niet over: honderden afspraken moeten worden verzet

Gent - In de nacht van donderdag op vrijdag is de elektriciteit uitgevallen in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. De noodgenerator nam niet over, waardoor de ijskasten niet meer functioneerden. Het is nog niet zeker hoeveel vaccins verloren zijn gegaan, maar de afspraken van honderden mensen konden vrijdag niet doorgaan.

Wie vrijdagmorgen een afspraak had in Flanders Expo, moest op zijn of haar stappen terugkeren. Het vaccinatiecentrum opende niet zoals gepland om 8 uur, maar pas twee uur later. Wie zich later op de dag laat vaccineren, is dus gewoon welkom in het centrum.

“Van de circa 750 mensen die er vrijdagmorgen stonden, zijn de gegevens genoteerd”, zegt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (Vooruit). “Voor hen is snel een nieuwe afspraak ingepland.”

Momenteel worden de precieze omstandigheden van het incident onderzocht. Ook is nog onzeker of er vaccins verloren zijn gegaan. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake.