Wie is de journalist die de Vlaamse acteur ontmaskerde in onderzoek naar vermeend kindermisbruik?

YouTube-journalist Sven van der Meulen (25) slaat voor het eerst in Vlaanderen toe. In Nederland heeft de man al enige reputatie opgebouwd met undercoverreportages, over alles van pedofilie tot wapens. En daarbij is hij niet te beroerd om de grens op te zoeken met wat rechterlijk helemaal in orde is. “Ik wil gewoon misstanden aan het licht brengen”, zegt hij.