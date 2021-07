Franse miljardair wil telecomgroep Iliad van beurs halen

De Franse miljardair Xavier Niel wil telecomgroep Iliad, In Frankrijk bekend onder de merknaam Free, van de beurs halen. Hij heeft de steun van de hele raad van bestuur.

Niel is de oprichter van het telecombedrijf, dat met scherpe prijzen snel groeide in Frankrijk. Momenteel heeft hij een belang van 70,6 procent. Hij lanceert een bod van 182 euro per aandeel op de resterende aandelen, wat een bonus inhoudt van 61 procent op de slotkoers van donderdag. Het bod waardeert Iliad op 10,85 miljard euro.

Niel zegt dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn en dat die beter doorgevoerd kunnen worden zonder beursnotering. De miljardair wil van zijn bedrijf “een telecomleider in Europa” maken. Momenteel is het bedrijf actief in Frankrijk, Italië en Polen. De voorbije jaren zagen sommigen Iliad als potentiële vierde speler in België, maar het bedrijf heeft zelf nooit plannen aangekondigd.