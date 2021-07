Eurozone weer uit recessie, Belgische economie blijft groeien

Na twee krimpkwartalen heeft de eurozone in het tweede kwartaal weer economische groei geboekt. Dat blijkt uit een raming van statistiekbureau Eurostat. Met 2 procent was de groei steviger dan analisten hadden verwacht.

In België was er maar 1,4 procent groei, maar ons land wist wel een recessie te vermijden door vorig kwartaal al met 1,1 procent te groeien. Economen spreken van een recessie bij twee of meer opeenvolgende kwartalen van economische achteruitgang.

Ondertussen is ook de inflatie in de eurozone verder gestegen. In juli kwam ze al uit op 2,2 procent, tegen 1,9 procent in juni. Vooral hogere energieprijzen stuwen de inflatie de hoogte in. De Europese Centrale Bank mikt op een inflatie van 2 procent op middellange termijn.