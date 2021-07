PODCAST. Het meisje dat om brood ging en nooit meer terugkeerde

Lokeren - De negenjarige Bertha uit Lokeren werd in oktober 1909 naar de bakker gestuurd door haar moeder. Ze keerde nooit meer terug. Enkele dagen later viste de politie het lijkje van Bertha uit de Durme. Verkracht, verminkt, vermoord. Wie lokte het kleine meisje mee? Enkele getuigenissen wijzen naar een man met een bolletjeszakdoek om de hals. Maar die lijkt een waterdicht alibi te hebben.

LEES OOK. Bertha (9) ging brood halen, maar keerde nooit terug. Wie heeft haar vermoord?

In de zomerreeks “Archieven van Assisen” duikt reporter Cedric Lagast in oude dossiers. Hij bekijkt hoe moorden vroeger werden opgelost, toen er nog geen sprake was van camera’s, gsm-verkeer of DNA. Vijf weken lang bespreekt hij samen met eindredacteur Bavo Vermeulen de meest spraakmakende processen van meer dan honderd jaar geleden.