DPG Media reageert op vermoedelijk kindermisbruik Vlaamse acteur: “Situatie zeer ernstig”

DPG Media, de mediagroep waar ook VTM toe behoort, bekijkt of het stappen moet ondernemen na de berichten van vermoedelijk kindermisbruik door een Vlaams acteur. De acteur speelde mee in verschillende jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms.

De feiten kwamen aan het licht na undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. De acteur zou de voorbije twintig jaar meegespeeld hebben in tientallen producties van Studio 100, VRT en Disney, maar ook van VTM.

“De situatie is zeer ernstig”, zegt An Goovaerts, woordvoerder van DPG Media. “De komende uren en dagen gaan we onderzoeken wat ze precies inhoudt, het gerechtelijk onderzoek ook. Dan zullen we bekijken welke verdere stappen we ondernemen.”

Volgens de eerste informatie zou DPG geen samenwerking met de acteur hebben lopen en is dat al enige tijd zo. Wel wordt dus nog bekeken wat er moet gebeuren met producties met de man uit het verleden.

