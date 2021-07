50 huizen moeten afgebroken worden in Pepinster na overstromingen

Ingestorte huizen in Pepinster Foto: REUTERS

350 inwoners van Pepinster zullen niet meer naar huis kunnen, want hun huizen moeten worden afgebroken na de zondvloed die voor veel schade zorgde. Het gaat over zo’n 50 huizen. De meeste waren eerder al onbewoonbaar verklaard. Dat meldt VRT NWS vrijdag.

Na bouwkundig onderzoek is besloten dat zo’n 50 huizen afgebroken moeten worden omdat ze een risico vormen voor de veiligheid of niet meer te redden zijn. Volgens VRT konden echter niet alle inwoners gecontacteerd worden in verband met de afbraak. Omdat die elders verblijven, zou het te moeilijk geweest zijn om met hen contact op te nemen.

