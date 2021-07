Duitse brandweerman krijgt 10 jaar cel voor brandstichting

Een Duitse brandweerman is vrijdag tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld voor zeven brandstichtingen tussen april 2019 en november vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat de 32-jarige man het leven van zijn slachtoffers in gevaar had gebracht in een reeks branden in het stadje Gundelsheim in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg.