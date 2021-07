Hier zijn oplichters aan het werk: wie mail krijgt over derde prik of Covid-certificaat, gaat er maar beter niet op in

Hamme / Moerzeke / Zele / Buggenhout - Tientallen inwoners van Hamme en Zele ontvingen de afgelopen dagen een verdachte mail met een zogenaamde boodschap van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat dringende documenten in hun E-Box heeft gedropt in verband met het Covid-certificaat. Voorzichtigheid is de boodschap, want het gaat om phishingmails.

“Sommige phishingmails hebben het ook over een derde prik tegen de deltavariant”, zegt Reinout Remmery, coördinator van Eerstelijnszorg Dender (ELSD), waar ook het Hamse vaccinatiecentrum Meulenbroek bij hoort. “De mails zijn opgemaakt in de huisstijl van het Agentschap Zorg en Gezondheid, met vermelding van logo, campagnebeeld en ondertekening door administrateur-generaal Dirk Dewolf. Het verzendadres wil de indruk wekken dat de mails afkomstig zijn van Doclr, een ziekenfonds of een overheidsinstantie. Met een frauduleuze link proberen deze mails persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen. Burgers moeten weten dat we nooit om bankgegevens of andere persoonlijke informatie zullen vragen als je een Covid-certificaat wil opvragen. Deze certificaten zijn steeds beschikbaar na een beveiligde aanmelding via mijngezondheid.be, myhealthviewer.be of mijnburgerprofiel.be.”

Aan wie een dergelijke mail ontvangt, vraagt het vaccinatiecentrum om deze mail door te sturen naar vaccinatie@elzdender.be. Verstuurd als bijlage bevatten de mails mogelijk meer technische informatie over de afzender en manier van verzenden.