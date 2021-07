Twee dagen geleden zaten ze nog in de rechtbank, nu gaan Marc Van Ranst en Willem Engel opnieuw in de clinch op Twitter

Twee dagen geleden zaten ze nog in de rechtbank, maar vandaag zitten ze alweer intens te discussiëren op Twitter. De vete tussen viroloog Marc Van Ranst en zijn tegenstander Willem Engel lijkt allesbehalve voorbij te zijn.

Woensdag vond in de rechtbank van Mechelen het proces plaats dat de Nederlandser Willem Engel tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst heeft aangespannen. De reden? De Nederlander klaagt Van Ranst aan voor laster en eerroof omdat de professor hem extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. Het doel van Engel was dat er een duidelijk kader zou komen waarin de rechtbank bepaalt in welke mate de vrije meningsuiting kan gebruikt worden in de discussie tussen beiden.

Maar vrijdag lijkt er al geen sprake meer van een kader, want de twee zitten weer openlijk ruzie te maken op Twitter.

Van Ranst had vrijdagochtend een bericht gedeeld over de vaccinatiecampagne in Nederland. “Voor de vaccinatiecampagne had 10-30% van de bevolking antistoffen. Op dit moment heeft meer dan 90% van de bloeddonoren in NL reeds antistoffen tegen corona (door vaccinatie of infectie). Vaccinatie is een succes”, klonk het.

Daarop reageerde Engel dat hij de informatie “opmerkelijk” vindt en spreekt hij de tweet van Van Ranst tegen. “Deze vind ik opmerkelijk. 1. de groep 61-70 later geprikt maar toch eerder een reactie? 2. groep 70+ een hele sterke toename opeens na 2 maanden na injectie? 3. groep 18-30 had geen injectie nodig die waren er zelf wel gekomen”, schrijft hij waarna de discussie opnieuw oplaaide. “@vanranstmarc je maakt weer een klassieke fout. Antistoffen is niet hetzelfde als immuniteit”, klonk het nog.