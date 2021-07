Hein Vanhaezebrouck trekt na één speeldag al fel van leer tegen Referee Department: “Er is iets raars aan de hand”

Dat AA Gent in het slot van de wedstrijd tegen STVV vorig weekend geen penalty kreeg na handspel en zo met 2-1 de boot in ging, zit nog altijd diep bij de Buffalo’s. Gent plaatste op haar website een uitleg waarin het duidelijk aangeeft het niet eens te zijn met de beslissing om geen penalty te geven. “Er is iets raars aan de hand”, vertelde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

“In de wedstrijd STVV - KAA Gent op speeldag 1 maakt Caufriez handspel in de zestien. Hij maakt een beweging met de hand naar de bal. De scheidsrechter, VAR en het Referee Department beslisten dat het om een natuurlijke positie van de arm gaat en dus geen penalty tot gevolg kent.”, staat er te lezen op de website van de Buffalo’s.

“De club begrijpt dat de scheidsrechter niet alle fases goed kan zien. Dat zowel de VAR als het Referee Department deze fase als natuurlijk handspel beschouwen na het bekijken van de beelden, kunnen wij niet begrijpen. De club betreurt dan ook dat we al na één speeldag hierop dienen te reageren. We hadden gehoopt het nieuwe seizoen met een schone lei te kunnen beginnen. Tot ons spijt is dat voorlopig niet gelukt”, gaat de club verder. Een duidelijke steek naar het Referee Department.

“Er is iets raars aan de hand”

Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Beerschot ging ook Hein Vanhaezebrouck nog wat dieper in op het voorval. “Dat de scheidsrechter en zijn assistenten dit niet zien, dat willen we nog begrijpen. Maar daarvoor is een VAR in het leven geroepen. Die zit dit seizoen niet meer in een busje, maar in Tubeke. Ik mag toch hopen dat daar een iets groter scherm hangt, waarop ze dit soort fases wél goed kunnen beoordelen. Eerst wilden we het nog zo laten. Tot het Referee Department op maandag ook nog eens bleef beweren dat er geen sprake was van hands.”

“Er is iets raars aan de hand”, vindt de coach van de Buffalo’s. “In de kranten zeggen analisten als Wim De Coninck en René Vandereycken allemaal dat het volgens hen penalty was, zoals eigenlijk alle specialisten dat zeggen. En toch blijft het Referee Department op maandag beweren dat het géén penalty was. Hoe dat komt, durf ik niet zeggen, maar ik vind het alleszins vreemd. Dat de regels rond handspel dit seizoen opnieuw zijn aangepast, is nog de grootste ramp van allemaal.”

“We hebben eind vorig seizoen met alle ploegen uit de Europe Play-offs samengezeten met het Referee Department”, vertelde Vanhaezebrouck nog. “Wij hebben toen ons beklag gedaan over een aantal beslissingen, samen met Standard, KV Mechelen en Oostende. Die klachten werden toen weggewuifd. Als we er dan toch zoveel hadden gezien, moesten we ze maar eens oplijsten, klonk het. Wel, we zijn één speeldag ver en het is al zo ver. Als dit nu op speeldag 28 was gebeurd en er daarvoor geen problemen waren, dan hadden we hier geen spel van gemaakt. Maar we zijn één speeldag ver. Tja.”

‘Ik hoop op reactie tegen Beerschot’

Vanhaezebrouck blikte ook nog even kort vooruit op de match van komend weekend tegen Beerschot. “De nederlaag tegen STVV is toch voor ons een stevige domper geweest, ik voelde in de groep ook dat het een echte ontgoocheling was. Dat moeten we nu rechtzetten. De wedstrijd in Oslo hebben we niet met onze sterkste opstelling gespeeld, maar dit weekend tegen Beerschot verwacht ik wel van een reactie van de groep. Ik reken daarvoor ook op ons publiek, dat ons fantastisch heeft gesteund tegen Valarenga.”