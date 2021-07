Amazon krijgt een boete van 746 miljoen euro van Luxemburgse waakhond voor privacyinbreuk

Technologiegigant Amazon heeft een boete van 746 miljoen euro gekregen van de Luxemburgse waakhond CNPD. Het gaat om de hoogste boete ooit in de Europese Unie voor een inbreuk op de privacywetgeving.

Amazon maakte het nieuws vrijdag zelf wereldkundig, maar zei niet akkoord te gaan met de beslissing. “Er is geen sprake geweest van een datalek en er zijn geen klantgegevens blootgesteld aan derden”, aldus de technologiegigant, die eraan toevoegde in beroep te zullen gaan. “Dit besluit van de CNPD is gebaseerd op subjectieve en niet getoetste interpretaties van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De boete is volledig buiten proportie.”

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in mei 2018 van kracht werd, kunnen privacywaakhonden in Europese landen verregaande maatregelen nemen. Zo kunnen ze boetes uitvaardigen die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde inkomsten van een bedrijf. De grootste boete tot nog toe kwam op het conto van Google dat 50 miljoen moest betalen in Frankrijk.

Amazon heeft zijn Europese hoofdzetel in Luxemburg. Daarom is het de lokale waakhond die de naleving van de GDPR-regelgeving moet handhaven.