Rode Kruis doet dringende oproep naar bloeddonoren

Rode Kruis-Vlaanderen merkt dat de bloedvoorraad deze zomer zorgwekkend laag is. In de zomermaanden is er altijd een terugval, maar dit jaar staat de bloedvoorraad extra onder druk. Om op de vraag van de ziekenhuizen te kunnen blijven ingaan, roept de organisatie iedereen op om zich aan te bieden.

Dagelijks rekent het Rode Kruis op zo’n 1.250 bloeddonaties die nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden en ziekenhuizen te kunnen voorzien van voldoende bloedproducten voor patiënten. “In de zomer ligt de opkomst traditioneel lager dan normaal, omdat een heel aantal van onze bloeddonoren op reis zijn of door de vakantie misschien vergeten om een afspraak te maken”, zegt Rode Kruis-Vlaanderen.

Daarnaast hebben de overstromingen en corona ook een invloed. “En door het COVID-19-vaccin twijfelen mensen misschien of ze wel bloed mogen geven. Nochtans is dat absoluut geen probleem. Wie gevaccineerd is, mag 48 uur na zijn vaccinatie alweer bloed geven, als er zich geen problemen hebben voorgedaan.”

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dit jaar 50.000 nieuwe donoren en startte in juni de actie ‘Geef voor mekaar’ op. Deze zomer worden ook enkele erfgoedsites ingezet voor bloedinzamelingen en donoren kunnen ook aan de Belgische kust terecht voor een donatie.

“Onze bloedinzamelingen zijn veilige plaatsen. We vragen mensen om een afspraak te maken via onze website of telefonisch via 0800/777 00, dat is een belangrijke maatregel in het kader van de coronacrisis. Zo vermijden we dat er lange wachtrijen ontstaan en dat er veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Daarnaast worden ook de hand- en hoesthygiëneregels strikt nageleefd en staan de afnamebedden verder uit elkaar”, besluit het Rode Kruis.